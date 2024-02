Gaza: segretario di Stato Usa Blinken incontra famiglie degli ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le famiglie degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza dal movimento islamista palestinese Hamas hanno incontrato oggi il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, nell'ambito della sua visita nella regione. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Haaretz”, secondo cui durante l'incontro, le famiglie hanno espresso gratitudine per il "sostegno incrollabile e gli sforzi costanti dell'amministrazione per riportare a casa i loro cari". I familiari hanno tuttavia "espresso frustrazione per il fatto che i loro cari non siano a casa e per il ritmo dei negoziati”, nonché per le indiscrezioni secondo cui circa 32 dei 136 ostaggi ancora a Gaza sarebbero stati uccisi. (Res)