22 luglio 2021

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla cerimonia di scoprimento della targa toponomastica "Giardino Lorenzo Achille Scotto: Garibaldino romano dei mille". Area verde compresa tra le Mura Gianicolensi e piazzale Aurelio a Roma (ore 11:30)– L'assessore alla Cultura di Roma Miguel Gotor, in occasione del 175° anniversario della proclamazione della Repubblica Romana, depone una corona d'alloro al Monumento a Giuseppe Mazzini. Piazzale Ugo La Malfa a Roma (ore 9)– L'assessore alla Cultura di Roma Miguel Gotor, in occasione del 175mo anniversario della proclamazione della Repubblica Romana, depone una corona d'alloro al Mausoleo Ossario Garibaldino al Gianicolo in via Garibaldi 29 a Roma (ore 9:20) (segue) (Rer)