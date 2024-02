Usa: Biden, contro di me nessuna accusa, ho sempre lavorato per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito di avere collaborato a pieno titolo alle indagini del consigliere speciale Robert Hur sui documenti classificati trovati all’interno della sua residenza privata a Wilmington, in Delaware, e in un vecchio ufficio utilizzato all’epoca della sua vicepresidenza, durante l’amministrazione Obama. In una nota, Biden ha affermato di essere “felice di vedere che la conclusione è quella che mi aspettavo: non ci saranno accuse, e il caso ora è chiuso”. Il presidente ha aggiunto che si è trattato di una “indagine sfiancante”, a cui ha collaborato partecipando anche a diverse ore di testimonianza in presenza. “Durante tutta la mia carriera, ho sempre lavorato per garantire la sicurezza del Paese”, ha concluso. (Was)