Italia-Vaticano: Craxi, eredità degli “accordi di libertà” va reinterpretata su scala più ampia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento per istituzioni pubbliche e private, imprese e professionisti, cittadini che cercano informazione completa e dimensione glocal" Stefania Craxi

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- L’eredità della stagione degli “accordi di libertà” va oggi raccolta e reinterpretata, su scala più ampia e globale. Lo ha detto la presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato, Stefania Craxi, intervenendo al convegno “Stato e Chiesa a quarant’anni dal concordato repubblicano”, promosso dalla fondazione Bettino Craxi e dall’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede. “Lo spirito di quella stagione che ha dato buoni frutti può rappresentare un punto di riferimento per un presente incerto, per un tempo inquieto e senza pace, per rilanciare un’azione condivisa nella società all’insegna della crescita del cittadino. La nostra stessa Europa, in preda a un’inquietante perdita di riferimenti valoriali, identitari e culturali, nel corso della sua storia recente ha vissuto lunghi periodi di pace grazie alla forza dei movimenti democratici e alle scelte politiche che sono state compiute per favorire le condizioni della convivenza pacifica tra i popoli del Continente”, ha affermato Craxi. Alla definizione della cornice di pace, però, “ha contribuito in maniera determinante l’azione stessa delle diverse Chiese, capaci di riconoscersi, legittimarsi, parlare il linguaggio del rispetto e della solidarietà. Le nostre società, le nostre articolazioni democratiche alle prese con l’esaurimento della loro forza propulsiva, necessitano di luoghi, spazi, orizzonti di ‘comunità’, nell’accezione più ampia del termine, dove l’individuo possa sentirsi meno solo, meno fragile. Non si può pertanto non riconoscere l’importanza della dimensione e la forza della funzione sociale della religione”, ha spiegato la senatrice. “Non c’è pace tra i popoli senza il Papa, non c’è pace tra i popoli e nei popoli se non c’è pace tra gli Stati, ma anche se non c’è pace tra le religioni e nelle religioni, che restano una fonte inesauribile di saggezza e cultura, antidoti contro ogni deriva”, ha proseguito Craxi. (Res)