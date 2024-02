© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, ha incontrato la segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen. “Abbiamo concordato sulla necessità di mantenere forte il sostegno all’Ucraina, alla luce dell’aggressione russa: una battaglia per la libertà e per i valori che sono cari all’Europa e agli Stati Uniti”, ha scritto Gentiloni in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X. (Was)