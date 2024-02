Medio Oriente: Pentagono, 40 militanti filo-Iran uccisi in raid di venerdì in Iraq e Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono più di 40 i combattenti delle milizie filo-iraniane in Iraq e in Siria che sono rimasti uccisi o feriti dopo gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti nei due Paesi venerdì scorso, il 2 febbraio, in risposta all’uccisione di tre militari Usa in un raid di droni contro la base Tower 22, in Giordania. La prima stima è stata fornita dal portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa, precisando però che il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) sta ancora effettuando le dovute valutazioni sul risultato dell’operazione, durante la quale sono stati colpiti più di 85 obiettivi utilizzati dalle milizie per attaccare il personale militare Usa in Medio Oriente. Ryder ha anche fornito un aggiornamento sui raid lanciati da Washington il 3 febbraio scorso in Yemen, contro le postazioni delle milizie sciite Houthi. Il bilancio è di 35 obiettivi distrutti in 13 strutture diverse. (Was)