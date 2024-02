Ucraina: Putin, non ricordo ultima volta che ho parlato con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha dichiarato di non ricordare l’ultima volta in cui ha parlato con l’omologo statunitense, Joe Biden. Durante una intervista con il giornalista e conduttore televisivo Usa Tucker Carlson, a Mosca, Putin ha ricordato di avere parlato con Biden prima della guerra in Ucraina. “Gli ho detto più volte che secondo me stanno facendo un errore storico nel sostenere tutto ciò che accade in Ucraina, spingendo via la Russia”, ha detto. (Was)