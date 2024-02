Agricoltura: Salvini incontra manifestanti, governo farà possibile per sostenere settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa sera a L'Aquila insieme al popolo dei trattori. Voglio ringraziare tutti gli agricoltori perché in queste settimane, con civiltà, stanno costringendo Bruxelles a importanti passi indietro, riportando al centro della politica europea il diritto al lavoro e il diritto alla salute". Lo scrive sui social il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che, dopo aver incontrato una delegazione di manifestanti a L'Aquila, ha aggiunto: "Gli italiani stanno capendo le ragioni di questa mobilitazione e come governo continueremo a fare tutto il possibile per sostenere il settore. La Lega è e sarà sempre al loro fianco: il cambiamento di questa Europa passa anche da qui". (Rin)