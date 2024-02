Nucleare: Ansaldo energia, pronti a contribuire a sviluppo small modular reactor (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Edf e Edison - si legge ancora nella nota - il gruppo Ansaldo energia sta lavorando su potenziali cooperazioni industriali per lo sviluppo dell'energia nucleare in Europa, in particolare nel campo degli Small Modular Reactors, mentre con Westinghouse e altri partner europei sullo sviluppo e la realizzazione dei Lead-Cooled small modular reactors, piccoli reattori modulari di IV generazione raffreddati a piombo. In questo contesto, il gruppo Ansaldo energia ha avviato la ricerca di figure professionali - sia di comprovata esperienza sia di risorse più giovani su cui puntare per il futuro - che possano contribuire alla crescita nella ricerca e nella realizzazione delle nuove attività, sia nell'ambito nucleare sia in quello dell'energia convenzionale. In particolare, Ansaldo Nucleare, anche grazie all'acquisizione di nuovi ordini in mercati in cui gode di ottima reputazione, ha avviato nei giorni scorsi la prima fase di ricerca di nuovi collaboratori che porterà a tendere all'aumento di circa 30 persone, senza contare l'ulteriore indotto che Ansaldo nucleare prevedere di occupare. (Com)