Europee: Madia (Pd), governo intervenga d’urgenza su voto fuori sede

- “Cosa aspetta il governo Meloni per portare in porto una sacrosanta legge che permetta agli studenti fuori sede di poter votare già dalle prossime europee? Il Pd al Senato, dopo l’approvazione della Camera, ha chiesto la procedura d’urgenza per giungere ad un rapido e definitivo via libera. L’esecutivo faccia la sua parte per dare una risposta positiva a una richiesta di maggiori diritti e democrazia”. Lo afferma in una nota Marianna Madia, deputata del Partito democratico e prima firmataria alla Camera della pdl sul voto dei fuori sede. (Com)