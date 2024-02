Usa: consigliere speciale, Biden ha condiviso materiali classificati ma nessuna accusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere speciale Robert Hur, nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le indagini sui documenti classificati trovati nella residenza privata di Joe Biden a Wilmington, in Delaware, e in un vecchio ufficio usato durante la sua vicepresidenza ai tempi dell’amministrazione Obama, non intende avanzare accuse penali nei confronti del presidente degli Stati Uniti. Nel rapporto, tuttavia, Hur ha affermato che in base alle indagini Biden ha “conservato e condiviso volontariamente materiali classificati al termine della sua vicepresidenza, quando era un privato cittadino”, e che il suo comportamento ha rappresentato un rischio per la sicurezza nazionale. Le prove riscontrate, tuttavia, non sono sufficienti a stabilire un “adeguato grado di colpevolezza” in capo all’attuale presidente Usa. Nel documento si fa riferimento ad un colloquio risalente al 2017 tra Biden e il suo amico e ghostwriter, Mark Zwonitzer, durante il quale l’attuale presidente avrebbe confermato di avere trovato “diversi materiali classificati” nella sua residenza. Nel motivare la decisione di non avanzare accuse nei confronti di Biden, Hur ha spiegato di avere preso in considerazione il fatto che la memoria del presidente sarebbe stata “significativamente limitata” durante le testimonianze rilasciate lo scorso anno nel quadro delle indagini. “Abbiamo anche preso in considerazione il fatto che, ad un ipotetico processo, Biden sceglierebbe di presentarsi come un simpatico anziano dalla memoria corta: e questo renderebbe difficile convincere una giuria”, si legge nel rapporto. (Was)