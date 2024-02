Editoria: Donzelli (Fd'I), buon lavoro a Rapisarda nuovo direttore Secolo d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon lavoro ad Antonio Rapisarda, che assume la direzione del Secolo d'Italia, raccogliendo un'eredità importante. Insieme ad Annalisa Terranova avrà il compito di proseguire e rilanciare sempre più la tradizione di un quotidiano storico della destra italiana, al quale siamo molto legati". Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. "Un ringraziamento a Girolamo Fragalà, che per dieci anni ha diretto il giornale, e al direttore editoriale, Italo Bocchino. Siamo convinti che la strada sia quella giusta per valorizzare questo grande patrimonio e offrire ai lettori uno strumento che arricchisce da sempre il panorama editoriale", conclude. (Com)