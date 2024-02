Gaza: Casa Bianca, rimaniamo ottimisti, un accordo sugli ostaggi è ancora possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti rimangono ottimisti in merito alla possibilità di raggiungere un nuovo accordo per una pausa umanitaria nella Striscia di Gaza, funzionale al rafforzamento degli aiuti alla popolazione civile e alla liberazione degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Le trattative continuano, e rimaniamo ottimisti in merito alla possibilità di raggiungere un accordo”, ha detto. (Was)