Medio Oriente: Casa Bianca non anticipa nuovi attacchi in Iraq e Siria, aspettate e vedrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi non hanno voluto anticipare la fine della rappresaglia lanciata nei giorni scorsi contro le milizie filo-iraniane in Medio Oriente, a seguito dell’uccisione di tre militari dopo un attacco di droni contro la base Tower 22, in Giordania. Il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha affermato durante un briefing con la stampa che “dovete aspettare e vedere”, rifiutandosi di anticipare la fine della rappresaglia o ulteriori raid in Iraq e in Siria. (Was)