Scuola: ministero Istruzione, vicina soluzione per vincitori concorso docenti 2020

- È vicina la soluzione per i 387 docenti che sono risultati vincitori delle prove suppletive dei concorsi banditi nel 2020 e che in virtù della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 766/24 rischiano di vedere revocato il loro inserimento nelle graduatorie di merito. Lo fa sapere il ministero dell'istruzione, che in una spiega che si tratta dei candidati ai quali venne preclusa la partecipazione alle prove scritte originariamente calendarizzate dall'Amministrazione perché impossibilitati a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia da Covid-19 (sospensione del green pass). Le prime pronunce giudiziali furono favorevoli agli interessati sul presupposto che l'impedimento oggettivo alla partecipazione alle prove di concorso non potesse penalizzare gli interessati. Pertanto, l'amministrazione predispose, in esecuzione delle sentenze, apposite sessioni suppletive delle prove scritte e orali e si procedette all'inserimento nelle graduatorie di merito. (segue) (Com)