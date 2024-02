Usa-Germania: Casa Bianca, Biden e Scholz parleranno di Ucraina, Gaza e Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Ucraina e in Medio Oriente, con particolare attenzione al conflitto nella Striscia di Gaza e agli attacchi delle milizie yemenite Houthi contro le navi commerciali nel Mar Rosso, sarà al centro del colloquio di domani a Washington tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. (Was)