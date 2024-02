Brasile: seuqestrati 39 grammi d'oro a presidente del partito di Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si aggrava la situazione processuale di Valdemar Costa Neto, presidente del Partito liberale (Pl) del Brasile, arrestato questa mattina per il possesso di un'arma da fuoco illegale. La polizia ha infatti fatto sapere che nella stanza d'albergo in cui si trova Costa Neto sono stati trovati anche 39 grammi d'oro. Il leader del Pl - la forza politica dell'ex presidente, Jair Bolsonaro - rischia ora di vedersi ritirato anche il diritto all scarcerazione su cauzione, secondo quanto riferiscono i media brasiliani. La perquisizione è stata disposta nell'ambito delle indagini sul presunto colpo di Stato organizzato per non riconoscere il risultato delle elezioni del 2022. L'operazione denominata "Tempus Veritatis" ha sin qui portato al sequestro del passaporto di Bolsonaro, e all'arresto due suoi ex collaboratori, Felipe Martins e Marcelo Camara. Le indagini comprendono anche Augusto Heleno, già ministro e capo del servizio di sicurezza statale, l'ex ministro della Giustizia, Anderson Torres, l'ex ministro della Difesa, nonché candidato vice presidente, Walter Braga Netto e Paulo Sergio Nogueira, ex comandante dell'Esercito. La polizia sta in queste ore portando a termine 33 mandati di arresto, quattro ordini di carcerazione preventiva e 48 misure restrittive. (Brs)