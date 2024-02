Gaza: intelligence Usa, Israele ancora lontana dalla distruzione di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie di intelligence statunitensi hanno aggiornato il Congresso sulla situazione nella Striscia di Gaza questa settimana, affermando che Israele sarebbe “ancora lontana” dall’obiettivo di distruggere il movimento islamista palestinese di Hamas. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che le agenzie hanno comunque riconosciuto che le operazioni militari israeliane hanno “degradato in maniera significativa le capacità militari” del gruppo. Secondo le fonti, le autorità di Washington nutrirebbero anche dei dubbi in merito alla possibilità di distruggere effettivamente Hamas, dal momento che il gruppo opera con tattiche di guerriglia avvalendosi di una estesa rete di tunnel sotterranei, difficile da penetrare. Indebolirne le capacità militari, hanno aggiunto, sarebbe “un obiettivo ben più a portata di mano”. (Was)