Gaza: Usa contrari ad operazione israeliana a Rafah, sarebbe un disastro

- Gli Stati Uniti non sono favorevole ad una operazione militare di terra israeliane nella città di Rafah, nel Sud della Striscia di Gaza, dove si trovano attualmente centinaia di migliaia di civili e sfollati in fuga dal conflitto nella regione. Lo ha detto il vice portavoce del dipartimento di Stato Usa, Vedant Patel, durante un briefing con la stampa. “Sarebbe un disastro, e il segretario di Stato è stato chiaro: non sosteniamo una operazione di questo tipo”, ha detto. (Was)