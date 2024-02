© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una soluzione a due Stati rappresenta una opportunità per porre fine al ciclo di violenza senza fine in Medio Oriente e nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il vice portavoce del dipartimento di Stato Usa, Vedant Patel, durante un briefing con la stampa. “Si tratta di un fattore chiave per la sicurezza e la stabilità della regione”, ha detto. (Was)