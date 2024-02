Imprese: Banco Bpm, utile 2023 balza a 1,26 miliardi, cedole per 848 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm chiude il 2023 con un utile netto pari a 1,264 miliardi di euro, in aumento dell’85 per cento. Il Gruppo ha registrato così “livelli record di redditività”. L’Istituto bancario conferma il target del piano strategico 2023-2026 di un utile complessivo pari a 6 miliardi di euro e di remunerazione degli azionisti pari a 4 miliardi di euro. Un altro dato al centro dell’attenzione ricade sulla distribuzione complessiva di 848 milioni di euro. Il dividendo per azione pari a 56 centesimi, in crescita del 143 per cento sul 2023, “pienamente in linea con gli obiettivi di creazione di valore del piano strategico 2023-2026”. La distribuzione complessiva nell’anno solare 2024 è pari a circa 1,4 miliardi di euro, circa 19 per cento della capitalizzazione. Infine, payout al 67 per cento in arco piano. (segue) (Rem)