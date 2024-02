Imprese: Banco Bpm, utile 2023 balza a 1,26 miliardi, cedole per 848 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il nuovo Piano Strategico di Banco Bpm, “abbiamo intrapreso un percorso che, nelle nostre ambizioni, ci porterà da un lato a fissare una struttura di conto economico che sostenga la sistematica creazione di valore per tutti gli Stakeholder, dall’altro a consolidare la nostra posizione di terzo polo bancario”. Lo afferma Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato di Banco Bpm, sottolineando che tutto questo avviene “attraverso un modello di business distintivo in grado di esaltare le nostre qualità di banca territoriale di riferimento per le aree economiche più avanzate del Paese e soprattutto per le piccole e medie imprese che ne sono la struttura portante”. I risultati operativi raggiunti e l’efficacia delle azioni commerciali “a favore dei nostri clienti, famiglie e imprese, mettono in luce il rafforzamento del ruolo che Banco Bpm si è ritagliato nel panorama creditizio nazionale” ha osservato l’Ad dell’Istituto bancario. (segue) (Rem)