Imprese: Banco Bpm, utile 2023 balza a 1,26 miliardi, cedole per 848 milioni (3)

- Una crescita significativa si registra anche per quanto riguarda la performance operativa, che vede il margine di interesse a 3,28 miliardi di euro, in aumento del 42 per cento. Così come i provenienti operativi, che salgono a 5,34 miliardi di euro con +14 per cento. Il risultato della gestione operativa, invece, è in crescita a 2,77 miliardi di euro con +29 per cento. Il rapporto cost/income si conferma in riduzione al 48 per cento, era al 54 per cento al 31 dicembre 2022, nonostante l’inclusione nel 4° trimestre dei costi di rinnovo del Ccnl. Passando, invece, alla posizione patrimoniale, Banco Bpm segna CET 1 Ratio al 14,2 per cento; MDA buffer a 542 p.b. e stock crediti deteriorati netti pari a 1,9 miliardi in calo del 21 per cento rispetto a fine 2022. Infine, la raccolta diretta si assesta a 124,8 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 123,4 miliardi di euro dello scorso anno. Mentre, la raccolta indiretta a 106,2 miliardi di euro, in crescita rispetto a 91,3 miliardi di euro del 2022. (segue) (Rem)