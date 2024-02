Imprese: Banco Bpm, utile 2023 balza a 1,26 miliardi, cedole per 848 milioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Castagna, alla guida dell’Istituto bancario, si dice soddisfatto per la performance dell’ultimo anno, che “non solo è migliore della guidance ma è anche, rispetto a tre mesi fa, molto più vicina ai target del Piano industriale”, presentato lo scorso dicembre. Sui risultati al 31 dicembre 2023 “siamo davvero molto soddisfatti dei brillanti risultati conseguiti: l’utile netto di circa 1,3 miliardi e la proposta di dividendi superiori alla guidance, pari a 56 centesimi per azione, sintetizzano con chiarezza la capacità di generare valore che abbiamo stabilmente raggiunto e che, in virtù del Piano Strategico approvato lo scorso dicembre, continueremo a sviluppare con crescente incisività”. Castagna ha inoltre spiegato che l’attuale ritmo di creazione di valore “ci consente di affiancare alla solidità della posizione patrimoniale e a un dividendo più che raddoppiato rispetto al 2022, il costante miglioramento della qualità degli attivi, testimoniato dal costo del rischio in riduzione a 53 p.b. a fronte dei 62 p.b. del precedente esercizio”. Questo risultato è stato realizzato “non solo grazie alle selettive politiche creditizie, ma anche alla strategia di derisking che ha portato a un’ulteriore riduzione dei crediti deteriorati sul totale dei crediti lordi”. (Rem)