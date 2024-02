Italia-Vaticano: Tajani alle celebrazioni del 40esimo anniversario del Concordato repubblicano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha partecipato oggi - nella cornice di Palazzo Borromeo, sede dell’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede - al convegno organizzato dalla Fondazione Craxi in occasione del quarantesimo anniversario della firma dell’Accordo di modificazione del Concordato, che sancì l’adeguamento dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica ai principi della Costituzione. Lo riferisce una nota della Farnesina. "I Patti rappresentano ancora una pietra miliare nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, con cui esiste una collaborazione costante nella tutela della libertà religiosa e dei luoghi di culto, in Italia e nel mondo, sia nella organizzazione e gestione di eventi importanti ospitati nel nostro Paese come il Giubileo” – ha commentato Tajani. “Un accordo che dimostra anche che ci può essere convivenza pacifica tra le varie confessioni religiose in uno Stato laico”. (segue) (Com)