Piemonte: IoLavoro, oltre 1.250 persone alla tappa di Gravellona Toce

- Sono oltre 1.250 le persone che hanno partecipato all'evento IoLavoro nella prima tappa del 2024 a Gravellona Toce. "Con IoLavoro raccontiamo la capacità di competere, di innovare e di crescere dell'Italia - lo ha affermato Elena Chiorino, assessore al Lavoro del Piemonte -. Una visione, supportata dalle politiche che abbiamo messo in campo negli ultimi cinque anni, che tiene conto delle potenzialità provenienti dai territori. L'appuntamento è utile ai nostri giovani, a chi è in cerca di occupazione e a chi vuole scoprire ulteriori occasioni per tracciare un nuovo percorso professionale. Ringrazio Agenzia Piemonte Lavoro e i Centri per l'Impiego distribuiti in tutte le province, presidi della Regione sul territorio. E tutti coloro che, con la loro partecipazione, hanno reso possibile l'organizzazione dell'evento. Siamo in cammino verso il futuro. Con la fiducia di vivere in una Nazione ricca di opportunità. Non dimentichiamolo mai", ha concluso. (Rpi)