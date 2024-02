Gaza: Casa Bianca, per ora nessun segnale di operazione israeliana a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi per il momento non hanno visto segnali di una imminente operazione militare di terra israeliana su larga scala nella città di Rafah, nel Sud della Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “A Rafah ci sono oltre un milione di sfollati, e Israele ha la responsabilità di prendere tutte le misure necessarie per proteggere i civili durante le sue operazioni”, ha detto. (Was)