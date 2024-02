Sanità: Gualtieri, bene firma di intenti su Bambino Gesù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione di intenti "firmata oggi dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano e dal Segretario di Stato Vaticano Parolin è una notizia positiva". Così in una nota il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in una nota. "Utilizzare l'area dell'ex Ospedale Forlanini per la nuova sede del Bambino Gesù rappresenta una grande opportunità per rafforzare un polo di eccellenza sanitaria apprezzato in tutto il mondo e rigenerare un pezzo importante della città mantenendone la sua vocazione".(Com)