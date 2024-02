Gaza: Casa Bianca, raccogliamo informazioni su detenzione cittadini Usa da parte di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno raccogliendo informazioni in merito all’arresto di due cittadini Usa da parte delle forze israeliane nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “La questione sarà affrontata con la massima attenzione: dobbiamo capire bene quali sono le ragioni della detenzione”, ha detto. (Was)