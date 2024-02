Mes: Silvestri (M5s), Mulé si faccia due domande sul suo comportamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se deputati di "grande serietà come Vaccari e Zaratti si dimettono dal Giurì d'Onore, tra l'altro sciolto dal presidente Fontana, Giorgio Mulé dovrebbe farsi due domande sul come ha gestito il suo ruolo e sul venir meno di quella imparzialità necessaria per garantire il corretto funzionamento delle istituzioni". Lo afferma in una nota Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, secondo cui "il governo Meloni sta cercando in ogni modo di soddisfare la sua infinita esigenza di propaganda. In questo caso però il tentativo è fallito. Per l'esecutivo il Gran Giurì era l'occasione per mostrare che esistono ancora spazi vergini dalle sue falsità. Purtroppo ha perso anche questa occasione".(Com)