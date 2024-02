© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Come Amministrazione regionale esprimiamo "soddisfazione per la dichiarazione d'intenti tra Governo italiano e Santa Sede sul futuro dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Si tratta di un primo passo di un percorso che porterà alla restituzione del Forlanini alla sua vocazione di presidio a difesa della salute dei più fragili". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.