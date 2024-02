Energia: Algeria e Germania firmano accordo per fornitura di gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il ministro dell'Energia e delle Miniere algerino, Mohamed Arkab, e il ministro tedesco dell'Economia e della Protezione del clima, Robert Habeck, hanno presieduto oggi la cerimonia di firma di un contratto commerciale tra la compagnia algerina Sonatrach e Vng, azienda per il gas con sede a Lipsia. Secondo un comunicato stampa del ministero dell'Energia, il contratto riguarda la fornitura di gas naturale algerino alla Germania. La firma è avvenuta a margine della tavola rotonda tra i rappresentanti di aziende algerine e tedesche operanti nel settore energetico, alla presenza dei rappresentanti delle ambasciate di Tunisia, Italia, Austria e Unione europea in Algeria, per discutere di temi di cooperazione di interesse comune come le energie da fonti rinnovabili, lo sviluppo dell'idrogeno e il progetto del corridoio meridionale dell'idrogeno (Corridor Sud H2).