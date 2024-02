Iraq: Casa Bianca, rispettiamo pienamente la sovranità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti rispettano la sovranità dell’Iraq. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Le nostre truppe sono nel Paese su invito del governo, per aiutare nella lotta contro lo Stato islamico: senza attacchi contro le nostre truppe, la rappresaglia nella regione non sarebbe necessaria”, ha detto. (Was)