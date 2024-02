Scuola: ministero Istruzione, vicina soluzione per vincitori concorso docenti 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la sentenza n. 766/24 si è formato l'orientamento del Consiglio di Stato opposto, secondo cui la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, unitamente alle conseguenti misure adottate a tutela della pubblica incolumità, non risultano sufficienti a superare i principi di contemporaneità e contestualità delle prove concorsuali. Considerata la complessità degli interessi coinvolti, primo fra tutti quello di garantire la continuità didattica per gli studenti, l'amministrazione non procederà a risolvere unilateralmente i rapporti di lavoro di tali docenti nel corso del corrente anno scolastico. "Abbiamo deciso di garantire la continuità didattica tenendo conto dell'interesse degli studenti", ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "Il ministero ha inoltre già attivato le opportune iniziative normative per consentire il superamento delle criticità dovute al mutato orientamento giurisprudenziale che renderebbe inutilmente superate le prove suppletive da parte di questi docenti", ha concluso Valditara. (Com)