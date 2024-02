Ucraina: Casa Bianca, decisione sui vertici delle Forze armate spetta a Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è il comandante delle Forze armate, e sta a lui deciderne la leadership. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa, commentando la sostituzione del generale Valerij Zaluzhnyj all’incarico di comandante in capo delle Forze armate. “Continueremo a lavorare con chiunque sarà nominato al suo posto”, ha detto. (Was)