Nucleare: Ansaldo energia, pronti a contribuire a sviluppo small modular reactor

- Il supporto alla crescita del Paese, le attività di ricerca e sviluppo su nuove forme di produzione di energia a basso impatto di CO2, le prospettive del ruolo del nucleare nello scenario italiano ed europeo: questi i principali temi discussi oggi da Fabrizio Fabbri, Amministratore Delegato del Gruppo Ansaldo Energia, e da Daniela Gentile, Amministratrice Delegata di Ansaldo Nucleare, in un incontro con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Durante l'incontro è stato discusso l'annuncio dell'alleanza europea sugli small modular reactor, comunicata martedì dalla commissione Europea. Ansaldo Nucleare - si legge in una nota - ha confermato al ministro che parteciperà a questa alleanza con il suo know-how e le sue competenze tecnologiche, dopo avere contribuito in maniera determinante alla sua creazione. Il ruolo di Ansaldo Nucleare a livello nazionale e internazionale in tutti i campi, dalle nuove unità al decommissioning, dai lavori per l'estensione di vita di impianti in operazione allo sviluppo di nuove tecnologie e alla fusione, è stato riconosciuto da alcuni dei principali leader mondiali del settore, con cui il gruppo Ansaldo energia ha firmato negli ultimi mesi accordi strategici di collaborazione. (segue) (Com)