Italia-Vaticano: Tajani, Patti lateranensi riconoscono Chiesa come parte nostra identità

- I Patti lateranensi rappresentano un riconoscimento del ruolo della Chiesa cattolica come struttura e come strumento di una nostra identità. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al convegno dedicato ai 40 anni dalla firma dell’Accordo di modificazione del Concordato. “A garantire tutto questo è stata la firma di Bettino Craxi, un leader socialista e non democristiano”, ha ricordato il ministro. (Res)