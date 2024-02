Roma: Assoturismo, insostenibile situazione presso stazione Termini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assoturismo Roma esprime solidarietà al turista ferito e scippato poche ore fa presso la stazione Termini. "Poteva accadere in tutta Roma ma a Termini, negli ultimi anni, è aumentato il numeri di senza tetto e sbandati dove si mescolano anche delinquenti". Lo si legge in una nota di Assotutela Roma. "Un danno d'immagine che corre sui social di tutta Europa. Assoturismo ha chiesto più volte l'intervento di Comune e Forze dell'ordine ma nonostante qualcosa si sia mosso la situazione è sempre sotto degrado. Alberghi e ristoranti soffrono con le prenotazioni e il valore commerciale degli immobili scende. Anche quello dei privati. Molti dipendenti di attività hanno paura nel tornare a casa di sera e ci sono problemi con i turni in particolar modo per le donne". (Com)