Usa: famiglia Rockefeller ha fatto pressione su Biden per sospendere le esportazioni di Gnl

- La famiglia Rockefeller, insieme ad altri miliardari statunitensi tra cui Michael Bloomberg, ha finanziato una campagna di lobbying avviata da diverse organizzazioni di beneficenza che ha portato il presidente Joe Biden a sospendere l’approvazione di nuovi permessi per l’esportazione di gas naturale liquefatto dagli Usa. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che negli ultimi anni la famiglia di banchieri e imprenditori statunitensi avrebbe donato milioni di dollari a diversi gruppi di attivismo ambientale che stanno portando avanti una campagna contro lo sviluppo di progetti nel comparto degli idrocarburi, inclusa la costruzione di terminal per la liquefazione del gas naturale. Secondo le fonti, le pressioni da parte dei miliardari statunitensi nei confronti dell’amministrazione Biden sarebbero state avviate circa quattro anni fa, con il finanziamento di diverse comunità che si oppongono allo sviluppo del settore degli idrocarburi. “Sono riusciti a catturare la nostra attenzione”, ha detto al giornale un funzionario anonimo dell’amministrazione, specificando però che la decisione di Biden è arrivata a seguito di attente considerazioni in merito agli ultimi dati relativi alle emissioni inquinanti delle strutture per la liquefazione del gas. (Was)