Ue: Tajani, non condivido una parola di quello che dice Zemmour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io non condivido una parola di quello che dice Zemmour”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, leader di Forza Italia, rispondendo ad una domanda sulla decisione del gruppo europeo Ecr di accogliere il partito francese di ultradestra Reconquete! guidato da Eric Zemmour. Tajani ha risposto alle domande dei giornalisti entrando all’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede per partecipare al convegno “Stato e Chiesa a 40 anni dalla firma del Concordato repubblicano”. Alla domanda se l’ingresso della forza di Zemmour nei conservatori di Ecr guidati dalla premier Giorgia Meloni possa raffreddare i rapporti tra conservatori e popolari e ostacolare una eventuale rielezione di Ursula von der Leyen, Tajani ha risposto: “Io non condivido una parola di quello che dice Zemmour”.(Res)