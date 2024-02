Migranti: accordo fra ambasciatori Ue su Patto migrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori dell'Ue hanno raggiunto l'accordo sul testo, già approvato lo scorso dicembre da Parlamento e Consiglio, del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Il testo dovrà adesso passare dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe) dell'Eurocamera, per poi approdare in sessione plenaria per la definitiva approvazione. "Dopo esaminato i 10 testi del Patto per l'asilo e la migrazione, gli ambasciatori dell'Ue hanno deciso di inviare il compromesso finale al Parlamento europeo per procedere all'approvazione definitiva", si legge in un messaggio pubblicato su X dalla presidenza belga del Consiglio dell'Ue. "Queste nuove norme renderanno più efficace il sistema europeo di asilo e aumenteranno la solidarietà tra gli Stati membri. Lo meritano i cittadini europei e le persone che cercano protezione in Europa", ha scritto su X la sottosegretaria di Stato belga per le Migrazioni e l'asilo, Nicole de Moor. "Accolgo con favore la decisione degli Stati membri di approvare il Patto per la migrazione e l'asilo come concordato con il Parlamento europeo. Si tratta di un importante passo avanti nella definizione di nuove regole su come l'Europa gestisce la migrazione e l'asilo, prima delle elezioni europee di giugno. L'Europa ascolta. L'Europa agisce. L'Europa realizza", ha invece commentato su X la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. (Beb)