Lavoro: accordo tra Comune Roma e Inail contro incidenti nei cantieri

- È stato firmato oggi l'accordo tra l'assessorato alla Scuola e Lavoro di Roma Capitale e la direzione regionale per il Lazio dell'Inail per la realizzazione di azioni condivise nell'ambito della promozione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo riferisce in una nota il Comune di Roma. Il documento rilancia la collaborazione tra le istituzioni per accrescere la sicurezza sui numerosi cantieri edili di Roma Capitale, con l'apporto decisivo dell'Osservatorio sul lavoro di Roma Capitale e la promozione di attività di formazione e informazione ai lavoratori attraverso l'uso delle nuove tecnologie. (segue) (Com)