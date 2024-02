Lavoro: accordo tra Comune Roma e Inail contro incidenti nei cantieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo, valido per tre anni, introduce la possibilità di sperimentazione di nuove tecnologie e rinnova gli strumenti che hanno avuto maggiore impatto già in passato: le giornate formative in presenza ed on line, rivolte agli studenti dei Pcto, dei Centri di formazione professionale e delle Scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale, ai ruoli tecnici dell'amministrazione capitolina responsabili dell'esecuzione dei lavori, ai datori di lavoro e alle figure della prevenzione delle aziende appaltatrici. Sono previste inoltre anche iniziative di informazione per i dipendenti capitolini impegnati come orientatori nella rete dei Centri di Orientamento al Lavoro di Roma Capitale, con la finalità di sensibilizzare gli utenti dei centri in materia di sicurezza sul lavoro. (segue) (Com)