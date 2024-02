Lavoro: accordo tra Comune Roma e Inail contro incidenti nei cantieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Conosciamo bene il dramma degli incidenti e delle morti sul lavoro - spiega Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma Capitale - in particolare nel settore edile, che purtroppo non ha risparmiato la nostra città, dove i cantieri pubblici e privati sono tantissimi, specialmente in conseguenza dei contributi del vecchio 110 per cento e a seguito degli interventi aperti con il Pnrr e per il Giubileo. Questo accordo con Inail arriva a valle di altri due importanti documenti sottoscritti dal sindaco Roberto Gualtieri, vale a dire il protocollo di Legalità per il Giubileo e il Protocollo sugli appalti concluso con le organizzazioni datoriali e sindacati, ed è uno strumento con cui vogliamo non solo consolidare la collaborazione esistente, ma rafforzarla per renderla ancora più efficace. Nuovi impegni tutti volti a promuovere una cultura della sicurezza e della salute sui posti di lavoro e quella del rispetto delle regole. È su questo fronte che occorre investire, in sinergia con tutte le istituzioni, perché l'obiettivo è fermare una conta insopportabile e garantire il diritto ad un lavoro di qualità e in piena sicurezza. In gioco c'è la dignità delle persone". (segue) (Com)