Lavoro: accordo tra Comune Roma e Inail contro incidenti nei cantieri (4)

- "Ritengo questo accordo di fondamentale importanza - osserva Domenico Princigalli, direttore regionale Inail Lazio - quale occasione di condivisione di idee e di impegno per la realizzazione di progetti informativi, formativi e di sensibilizzazione sui temi della salute e sicurezza. Il focus sulla prevenzione risulta particolarmente attuale in considerazione dei numerosi cantieri aperti nella città di Roma, per i quali proseguiranno le iniziative finalizzate alla prevenzione non solo degli infortuni, ma anche delle malattie professionali. Solo il radicamento di una solida cultura della sicurezza può aiutarci a ridurre i danni da lavoro. In quest'ottica, saranno promosse iniziative di sensibilizzazione dei giovani. Sono soddisfatto del percorso avviato che conferma e rafforza il dialogo di Inail Lazio con le Istituzioni del territorio". (Com)