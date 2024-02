Usa: Camera, da aziende statunitensi un miliardo di investimenti nell’industria cinese dei chip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sulla Cina ha stabilito che cinque società statunitensi di venture capital hanno investito più di un miliardo di dollari nell’industria cinese dei semiconduttori dal 2001, contribuendo all’espansione di un settore che oggi il governo federale Usa considera come una minaccia alla sicurezza nazionale. Nel rapporto pubblicato oggi a seguito di una indagine parlamentare bipartisan, i deputati hanno annunciato che le aziende Ggv Capital, Gsr Ventures, Qualcomm Ventures, Sequoia Capital e Walden International hanno investito in più di 150 società cinesi. In base al documento, almeno 180 milioni di dollari di finanziamenti sarebbero andati ad aziende che sostengono “direttamente o indirettamente” le Forze armate di Pechino, fornendo chip, armi e attrezzature militari. Le indagini riguardano il periodo precedente all’imposizione di restrizioni agli investimenti di aziende statunitensi nell’industria cinese dei semiconduttori, risalente allo scorso agosto. Nel rapporto, i parlamentari chiedono al Congresso di bloccare tutti gli investimenti nei confronti di entità cinesi soggette a restrizioni commerciali da parte degli Stati Uniti. (Was)