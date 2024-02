Agroalimentare: Parenti (Confagricoltura), bene bando "Fresco Lazio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confagricoltura Lazio, Antonio Parenti, ha partecipato oggi all'incontro incentrato sul bando "Fresco Lazio" che si è tenuta presso la Sala Tevere della Regione Lazio, organizzato dall'assessore regionale a bilancio, programmazione economica, agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, parchi e foreste, Giancarlo Righini. Lo riferisce una nota. "La presentazione del bando Fresco Lazio è stata un'occasione utile per porre all'attenzione dell'assessore Righini le problematiche di tutto il comparto agricolo regionale e nazionale, soprattutto quello zootecnico dove i costi di produzione e il prezzo riconosciuto non agevolano le imprese a continuare ad operare – ha dichiarato il presidente Parenti -. Occorre uno sforzo congiunto atto a garantire il giusto prezzo a fronte degli sforzi che il settore è chiamato a sostenere in questo particolare momento storico". (segue) (Com)