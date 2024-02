Agroalimentare: Parenti (Confagricoltura), bene bando "Fresco Lazio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi accogliamo un piccolo passo - ha aggiunto Parenti - 3 milioni di euro non risolveranno certo il problema, ma è comunque un risultato apprezzabile soprattutto considerando che sono state accolte le nostre richieste di specificare che il latte commercializzato deve essere prodotto nel Lazio. Sottolineo, infine, l'importanza di incontri come quello odierno in cui figurano tutti gli attori della filiera e mi auguro che sia solo il primo di una lunga serie di approfondimenti che potremo fare per migliorare le condizioni del nostro settore". Con l'occasione il presidente Parenti ha consegnato all'assessore Righini un documento programmatico, con una serie di proposte concrete per l'agricoltura nel Lazio. (Com)