Egitto: ambasciatore Quaroni, “Italia in prima linea nell’aiutare popolazione di Gaza”

- L’Italia è in prima linea nell’aiutare la popolazione palestinese della Striscia di Gaza. Lo ha affermato l’ambasciatore d’Italia al Cairo, Michele Quaroni, durante la visita all’ospedale italiano nella capitale egiziana insieme al capo dell'Unità di crisi della Farnesina, Nicola Minasi, al ministro della Sanità egiziano, Khaled Abdel Ghaffar, e al capo della Mezzaluna rossa egiziana, Rami El Nazer. “L’Italia ha attivato già a dicembre una grande operazione di sostegno al governo egiziano per il soccorso umanitario della popolazione palestinese a Gaza”, ha detto Quaroni, aggiungendo: “Abbiamo portato qui (in Egitto) la nave ospedale Vulcano, che ha operato dagli inizi di dicembre ed è partita nei giorni scorsi, portando indietro molti feriti e famiglie palestinesi già distribuiti in vari ospedali d’Italia”. L’ambasciatore ha ricordato che domani dieci feriti palestinesi, di cui otto minori, arriveranno a Roma a bordo dell’areo Lockheed C130J Hercules dell’Aeronautica militare italiana per ricevere le cure necessarie. Insieme a loro arriveranno anche 15 accompagnatori, di cui cinque minori. L’ambasciatore ha ringraziato il governo egiziano, “perché la nostra operazione non sarebbe stata possibile senza il loro grande sostegno logistico e pratico, sia ad Al Arish, a Rafah e al Cairo”. (Cae)