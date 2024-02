Fvg: Cabibbo (FI), chi riveste ruoli in Parlamento non può negare o giustificare Foibe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi riveste o ha rivestito ruoli in Parlamento non può rilasciare dichiarazioni finalizzate a minimizzare, giustificare o negare i fatti cruenti, sanguinosi e atroci legati alle foibe e all'esodo delle genti di Istria, Fiume e Dalmazia". Lo afferma in una nota Andrea Cabibbo, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, invitando "tutti ad assumersi la responsabilità delle parole che pronunciano e delle azioni che compiono. Ogni anno assistiamo a un'escalation di provocazioni e distinguo da parte di una certa sinistra in cerca di visibilità, a scapito di chi ha sofferto sulla propria pelle per una vita intera o ha perso i suoi cari”. Per Cabibbo, “le sedie di piazza degli Eroi del Ghetto a Cracovia non sono diverse da quelle che erano accatastate al Porto Vecchio di Trieste; non possiamo permettere che esistano morti di serie A e di serie B e a distanza di decenni non possiamo che condannare con fermezza ogni dittatura, ogni totalitarismo e ogni sopruso e violenza. Il fascismo è stato condannato dalla storia, come il comunismo, anche quello di Tito. Allo stesso tempo – prosegue l’esponente di FI - è doveroso che questo Paese dimostri la maturità di guardare ai fatti del passato con oggettività, senza scadere in logiche da tifoserie. Il dramma delle foibe e degli esuli giuliano-dalmati per decenni è stato ignorato o peggio taciuto, per vari motivi. Dobbiamo portare profondo rispetto per chi ha sofferto e dimostrare la capacità di porci, nei confronti della storia, con capacità di analisi e con senso di responsabilità. Solo così potremo, noi responsabili delle istituzioni, far comprendere alle nuove generazioni quale bene prezioso sia la libertà e quanto essa sia fragile e mai scontata”, conclude Cabibbo. (Frt)